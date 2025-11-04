«Укренерго» оновило графіки обмежень електроенергії: складна ситуація через атаки Росії
- Марія Хаміцевич
•
12:20, 04 листопада, 2025
В Україні 4 листопада подовжено період застосування заходів обмеження електроенергії у низці регіонів через складну ситуацію в енергосистемі.
Про це повідомили в «Укренерго».
Згідно з оновленими даними, графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
Також у цей же час обмежуватиметься споживання електроенергії для промислових підприємств.
«Причина застосування обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему», — зазначили в компанії.
Нагадаємо, що під час нічної атаки російські дрони влучили в енергетичний об’єкт підприємства на Одещині. У компанії ДТЕК зазначили, що пошкодження — значні, і відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових та рятувальників.
