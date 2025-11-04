«Укренерго» оновило графіки обмежень електроенергії: складна ситуація через атаки Росії

Обмеження електроенергії в Україні через атаку на енергосистему 4 листопада. Фото: reform.energy

В Україні 4 листопада подовжено період застосування заходів обмеження електроенергії у низці регіонів через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомили в «Укренерго».

Згідно з оновленими даними, графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Також у цей же час обмежуватиметься споживання електроенергії для промислових підприємств.

«Причина застосування обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему», — зазначили в компанії.

Нагадаємо, що під час нічної атаки російські дрони влучили в енергетичний об’єкт підприємства на Одещині. У компанії ДТЕК зазначили, що пошкодження — значні, і відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових та рятувальників.