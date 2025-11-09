  • неділя

На Миколаївщині за добу горіли будинок, авто та відкрита територія

За минулу добу на Миколаївщині зафіксували три пожежі — у житловому секторі, на транспорті та на відкритій території.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

У селі Мартинівське Прибужанівської громади Вознесенського району загорівся дах приватного будинку, ймовірно через коротке замкнення електромережі. Надзвичайники ліквідували загоряння за допомогою місцевої пожежної охорони села.

Ще одна пожежа виникла у Вознесенську, де загорівся легковий автомобіль ВАЗ 2109. Причина події наразі встановлюється.

Третій випадок зафіксували на відкритій території області.

До ліквідації всіх пожеж залучали 12 рятувальників та 3 спеціалізовані автомобілі ДСНС.

Нагадаємо, що у селі Котляреве на Миколаївщині під час пожежі в приватному житловому будинку загинув чоловік.

Анджеліна Джолі розповіла, як над нею пролітав дрон під час візиту до Миколаєва та Херсону

Сенкевич вважає, що пити воду з крану миколаївці зможуть у лютому 2026 року, а не за місяць

Відключення електроенергії на Миколаївщині: світла завтра не буде до 12 годин