На Миколаївщині за добу горіли будинок, авто та відкрита територія
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліна Квітко
-
•
-
11:52, 09 листопада, 2025
-
За минулу добу на Миколаївщині зафіксували три пожежі — у житловому секторі, на транспорті та на відкритій території.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
У селі Мартинівське Прибужанівської громади Вознесенського району загорівся дах приватного будинку, ймовірно через коротке замкнення електромережі. Надзвичайники ліквідували загоряння за допомогою місцевої пожежної охорони села.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.
Ще одна пожежа виникла у Вознесенську, де загорівся легковий автомобіль ВАЗ 2109. Причина події наразі встановлюється.
Третій випадок зафіксували на відкритій території області.
До ліквідації всіх пожеж залучали 12 рятувальників та 3 спеціалізовані автомобілі ДСНС.
Нагадаємо, що у селі Котляреве на Миколаївщині під час пожежі в приватному житловому будинку загинув чоловік.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.