На Миколаївщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинув чоловік

У селі Котляреве на Миколаївщині під час пожежі в приватному житловому будинку загинув чоловік.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС, займання сталося в одній із кімнат будинку — горіло ліжко площею близько 2 квадратних метрів. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники, однак на місці події виявили тіло загиблого.

Причину пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.

Крім того, цього ж дня рятувальники гасили ще одну пожежу — на території СВТ «Сади» горів дах двоповерхового дачного будинку. Вогонь охопив 30 квадратних метри покрівлі, його загасили співробітники ДСНС. Причина займання з’ясовується.

