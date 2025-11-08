  • субота

    8 листопада, 2025

  • 9.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 9.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинув чоловік

У селі Котляреве на Миколаївщині під час пожежі в приватному житловому будинку загинув чоловік.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС, займання сталося в одній із кімнат будинку — горіло ліжко площею близько 2 квадратних метрів. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники, однак на місці події виявили тіло загиблого.

Причину пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.

Крім того, цього ж дня рятувальники гасили ще одну пожежу — на території СВТ «Сади» горів дах двоповерхового дачного будинку. Вогонь охопив 30 квадратних метри покрівлі, його загасили співробітники ДСНС. Причина займання з’ясовується.

Раніше повідомлялось, 3 листопада сталася пожежа у прибудові до житлового будинку в Очакові, що на Миколаївщині.

Останні новини про: ДСНС

Працівники ДСНС врятували цуценя, яке провалилося в глибокий колодязь в Одеській області
На Миколаївщині під час руху загорілася вантажівка
Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним
Реклама

Читайте також:

новини

JICA підтримала ініціативу Миколаєва з переробки відходів руйнувань від інших громад: їм пропонують два типи умов

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївці просять Мінекономіки заборонити будівництво заправки в парку біля «Зорі»

Альона Коханчук
новини

«Треба радіти, що свою роботу вони вже виконали», — під час розширення 6-ї Слобідської у Миколаєві ДЖКГ переасфальтує ділянку після ТЕЦ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДСНС

Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним
На Миколаївщині під час руху загорілася вантажівка
Працівники ДСНС врятували цуценя, яке провалилося в глибокий колодязь в Одеській області

Світла 9 листопада у Миколаєві та області не буде до 12 годин

Аліса Мелік-Адамян

Домбровська проти будівництва АЗС замість дубів: «Хтось з депутатів буде директором бензоколонки?»

Найгірший удар з початку війни: Росія повторно знищила Зміївську та Трипільську ТЕС

Сенкевич вважає, що пити воду з крану миколаївці зможуть у лютому 2026 року, а не за місяць