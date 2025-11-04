В Очакові спалахнув будинок: згоріли меблі, двері та вікна

Пожежа в Очакові. Фото: ДСНС Миколаївщини

У понеділок, 3 листопада, сталася пожежа у прибудові до житлового будинку в Очакові, що на Миколаївщині.

Там загорілися меблі, побутові речі, двері та вікна на площі 25 квадратних метрів, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

Пожежу вдалося оперативно ліквідувати та запобігти розповсюдженню вогню на житловий будинок та легковий автомобіль, припаркований поруч. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що за добу до цього, у Миколаєві та області, окрім двох пожеж, спричинених російськими обстрілами, сталося ще сім загорянь різного характеру. Горів ресторан та тричі спалахували сміттєві пластикові контейнери.