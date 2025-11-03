  • понеділок

    3 листопада, 2025

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві горіли сміттєві контейнери та ресторан

Пожежі у Миколаєві та області 2 листопада. Фото: ДСНСПожежа у ресторані в Миколаєві. Фото: ДСНС

Минулої доби у Миколаєві та області, окрім двох пожеж, спричинених російськими обстрілами, сталося ще сім загорянь різного характеру.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

У Миколаєві в приміщенні ресторану зайнялася обшивка вентиляційної шахти на площі близько двох квадратних метрів. У селі Лепетиха Березнегуватської громади горіла кімната в приватному будинку.

Також у Миколаєві власник самостійно загасив пожежу, яка виникла через приготування їжі. У селі Вікторівка Доманівської громади горіла суха трава на площі близько двох гектарів. Крім того, у Миколаєві тричі спалахували сміттєві пластикові контейнери.

Причини займання встановлюються. На всі виклики реагували рятувальники — працювали 28 вогнеборців, сім одиниць техніки та чергова зміна оперативно-координаційного центру. В одному випадку до гасіння залучали трактор із бочкою фермерського господарства.

Пожежа у ресторані в Миколаєві. Фото: ДСНСПожежа у ресторані в Миколаєві. Фото: ДСНС
Пожежа у ресторані в Миколаєві. Фото: ДСНСПожежа у ресторані в Миколаєві. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 3 листопада Миколаїв зазнав ворожої атаки дронами. Унаслідок ударів у місті спалахнула масштабна пожежа в одному з громадських супермаркетів. Ще одна пожежа виникла на території станції технічного обслуговування.

Останні новини про: Пожежі

Чотири пожежі за добу у Миколаєві та області: горіло сміття, очерет і дрова
У Снігурівці під час пожежі літньої кухні загинув чоловік
У ДСНС показали наслідки нічної дронової атаки на Миколаїв
Реклама

Читайте також:

новини

До проєкту «HOPE» увійшли чотири багатоповерхівки у Миколаєві, які вже мають розроблену для відбудови документацію

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним

Світлана Іванченко
новини

Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич заявив, що нового директора «Миколаївводоканалу» планують призначити до кінця року

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

У ДСНС показали наслідки нічної дронової атаки на Миколаїв
У Снігурівці під час пожежі літньої кухні загинув чоловік
Чотири пожежі за добу у Миколаєві та області: горіло сміття, очерет і дрова

«Це звичайні акти тероризму», — Кім про останні російські удари по інфраструктурі Миколаєва

До проєкту «HOPE» увійшли чотири багатоповерхівки у Миколаєві, які вже мають розроблену для відбудови документацію

6 годин тому

На Миколаївщини через нічний обстріл 12 сіл залишились без світла

Головне сьогодні