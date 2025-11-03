У Миколаєві горіли сміттєві контейнери та ресторан

Пожежа у ресторані в Миколаєві. Фото: ДСНС

Минулої доби у Миколаєві та області, окрім двох пожеж, спричинених російськими обстрілами, сталося ще сім загорянь різного характеру.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

У Миколаєві в приміщенні ресторану зайнялася обшивка вентиляційної шахти на площі близько двох квадратних метрів. У селі Лепетиха Березнегуватської громади горіла кімната в приватному будинку.

Також у Миколаєві власник самостійно загасив пожежу, яка виникла через приготування їжі. У селі Вікторівка Доманівської громади горіла суха трава на площі близько двох гектарів. Крім того, у Миколаєві тричі спалахували сміттєві пластикові контейнери.

Причини займання встановлюються. На всі виклики реагували рятувальники — працювали 28 вогнеборців, сім одиниць техніки та чергова зміна оперативно-координаційного центру. В одному випадку до гасіння залучали трактор із бочкою фермерського господарства.

Пожежа у ресторані в Миколаєві. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 3 листопада Миколаїв зазнав ворожої атаки дронами. Унаслідок ударів у місті спалахнула масштабна пожежа в одному з громадських супермаркетів. Ще одна пожежа виникла на території станції технічного обслуговування.