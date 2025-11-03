У ДСНС показали наслідки нічної дронової атаки на Миколаїв
10:03, 03 листопада, 2025
-
Вночі 3 листопада Миколаїв зазнав ворожої атаки дронами. Унаслідок ударів у місті спалахнула масштабна пожежа в одному з громадських супермаркетів.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
Площа займання у супермаркеті сягнула близько 2000 квадратних метрів. Полум’я оперативно ліквідували рятувальники. Ще одна пожежа — площею 30 квадратних метрів — виникла на території станції технічного обслуговування. Там було пошкоджено кілька автомобілів і вибиті вікна у прилеглому багатоквартирному будинку.
Постраждалих внаслідок нічної атаки немає. До ліквідації наслідків залучали 24 рятувальників, 6 одиниць техніки, Загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та аварійну бригаду «Миколаївводоканалу».
Нагадаємо, що вночі росіяни атакували Миколаївську область «Шахедами». Внаслідок ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Без світла залишились 12 сіл.
