У ДСНС показали наслідки нічної дронової атаки на Миколаїв

Вночі 3 листопада Миколаїв зазнав ворожої атаки дронами. Унаслідок ударів у місті спалахнула масштабна пожежа в одному з громадських супермаркетів.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

Площа займання у супермаркеті сягнула близько 2000 квадратних метрів. Полум’я оперативно ліквідували рятувальники. Ще одна пожежа — площею 30 квадратних метрів — виникла на території станції технічного обслуговування. Там було пошкоджено кілька автомобілів і вибиті вікна у прилеглому багатоквартирному будинку.

Постраждалих внаслідок нічної атаки немає. До ліквідації наслідків залучали 24 рятувальників, 6 одиниць техніки, Загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та аварійну бригаду «Миколаївводоканалу».

Наслідки обстрілу Миколаєва 3 листопада. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Миколаєва 3 листопада. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вночі росіяни атакували Миколаївську область «Шахедами». Внаслідок ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Без світла залишились 12 сіл.