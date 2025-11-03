  • понеділок

У ДСНС показали наслідки нічної дронової атаки на Миколаїв

Вночі 3 листопада Миколаїв зазнав ворожої атаки дронами. Унаслідок ударів у місті спалахнула масштабна пожежа в одному з громадських супермаркетів.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

Площа займання у супермаркеті сягнула близько 2000 квадратних метрів. Полум’я оперативно ліквідували рятувальники. Ще одна пожежа — площею 30 квадратних метрів — виникла на території станції технічного обслуговування. Там було пошкоджено кілька автомобілів і вибиті вікна у прилеглому багатоквартирному будинку.

Постраждалих внаслідок нічної атаки немає. До ліквідації наслідків залучали 24 рятувальників, 6 одиниць техніки, Загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та аварійну бригаду «Миколаївводоканалу».

Наслідки обстрілу Миколаєва 3 листопада. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Миколаєва 3 листопада. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Миколаєва 3 листопада. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Миколаєва 3 листопада. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Миколаєва 3 листопада. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Миколаєва 3 листопада. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Миколаєва 3 листопада. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Миколаєва 3 листопада. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Миколаєва 3 листопада. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Миколаєва 3 листопада. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Миколаєва 3 листопада. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вночі росіяни атакували Миколаївську область «Шахедами». Внаслідок ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Без світла залишились 12 сіл.

Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним

Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси

Сєнкевич заявив, що нового директора «Миколаївводоканалу» планують призначити до кінця року

На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об'єктів

«Ми під пильним наглядом партнерів», — Капацина закликав депутатів підтримати нову структуру мерії Миколаєва

