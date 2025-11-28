У Чернівцях учительку, яка образила учня через прохання говорити українською, покарають доганою

Святкова лінійка у Чернівецькому ліцеї «Оріяна». Ілюстративне фото: shpalta.media

У Чернівецькому ліцеї «Оріяна» вчительку географії, яка назвала учня «скотиною» після його прохання спілкуватися українською мовою, планують відсторонити від обов’язків класного керівника та оголосити їй догану.

Відповідний наказ уже готує адміністрація навчального закладу, повідомили в представництві Уповноваженого з прав людини в Чернівецькій області.

Як з’ясувалося, інцидент із десятикласником не був одиничним. Учні розповіли, що педагогиня систематично принижувала дітей, дозволяла собі грубі висловлювання, применшувала їхні досягнення та неналежно виконувала обов’язки класного керівника. Через це старшокласники навіть зверталися до директорки з проханням втрутитися.

«Учні підтвердили, що подібна поведінка вчительки не є одноразовою, а має систематичний характер. Вони повідомили, що вчителька часто дозволяє собі образливі висловлювання, принижує дітей, грубо спілкується, применшує їхні зусилля, а також неналежно виконує функції класного керівника», — йдеться у повідомленні.

Адміністрація закладу підтвердила, що з учителькою вже проводили роз’яснювальні бесіди, проте це не дало результату.

В офісі омбудсмена зазначили, що поведінка педагогині порушує норми Конвенції ООН про права дитини та українське законодавство. Зокрема вимоги щодо створення безпечного освітнього середовища й обов’язкового використання державної мови під час навчального процесу.

«У цьому випадку мала місце не лише вербальна агресія та приниження честі й гідності дитини з боку педагогічного працівника, але й створення неналежної атмосфери в освітньому середовищі, що суперечить Конвенції ООН про права дитини та Закону України «Про повну загальну середню освіту», — пояснили у омбудсмена.