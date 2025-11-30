  • неділя

РФ ударила ракетами по Вишгороду: є загиблий і поранені

Наслідки атаки. Фото: ДСНСНаслідки атаки. Фото: ДСНС

У ніч на 30 листопада російські війська завдали ракетного удару по житлових та промислових об’єктах Вишгорода Київської області. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще 11 отримали поранення.

Про це повідомили в ДСНС України та начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Ракетний удар спричинив пожежу та часткове руйнування багатоповерхового будинку. Вогонь охопив квартири з першого по шостий поверх дев’ятиповерхівки.

На місці працюють рятувальники, розгорнуто пункт незламності та створено штаб з ліквідації наслідків удару. Психологи ДСНС та представники Червоного Хреста надають підтримку постраждалим.

Наслідки атаки. Фото: ДСНСНаслідки атаки. Фото: ДСНС

Крім того, зафіксовано займання та руйнування приватних будинків, пошкоджені припарковані автомобілі. Триває ліквідація пожежі на одному з промислових підприємств міста.

Нагадаємо, що минулої доби, 29 листопада, російські війська завдали серії ударів по Миколаївській області.

