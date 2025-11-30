На Миколаївщині ворожі дрони пошкодили приватний будинок

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

Минулої доби, 29 листопада, російські війська завдали серії ударів по Миколаївській області.

Про це йдеться у повідомленніМиколаївської обласної військової адміністрації.

За інформацією ОВА, окупанти вісім разів застосували FPV-дрони по території Очаківської та Куцурубської громад.

Унаслідок одного з ударів у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 28 листопада Внад Миколаївською областю сили оборони збили або один ударний безпілотник Shahed.