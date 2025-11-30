На Миколаївщині ворожі дрони пошкодили приватний будинок
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Альона Коханчук
-
•
-
8:42, 30 листопада, 2025
-
Минулої доби, 29 листопада, російські війська завдали серії ударів по Миколаївській області.
Про це йдеться у повідомленніМиколаївської обласної військової адміністрації.
За інформацією ОВА, окупанти вісім разів застосували FPV-дрони по території Очаківської та Куцурубської громад.
Унаслідок одного з ударів у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що вночі 28 листопада Внад Миколаївською областю сили оборони збили або один ударний безпілотник Shahed.
Останні новини про: Обстріли
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.