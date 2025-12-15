 Погода в Миколаєві: прогноз на 15 грудня

  • понеділок

    15 грудня, 2025

  • 2.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 2.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві та області 15 грудня очікується хмарна погода та дощ

Засніжений Миколаїв, архівне фото: МикВістіЗасніжений Миколаїв, архівне фото: МикВісті

У понеділок, 15 грудня, у Миколаєві та області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями очікується невеликий дощ.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, вночі без істотних опадів, вдень місцями дощ. Вітер північно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі 0-5°С тепла, вдень 3-8°С тепла. У Миколаєві вночі 2-4°С, вдень 5-7°С.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Останні новини про: Прогноз погоди

Дощ із мокрим снігом: якою буде погода на Миколаївщині завтра
У Миколаївській області до кінця дня збережеться погана видимість через густий туман
У Миколаєві та області синоптики прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледицю
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві котельні обігрівали будинки «п’ять годин через п’ять», щоб не зламати генератори, — Логвінов

Анна Гакман
новини

«Це частина ІПСО», — Кім спростував інформацію про можливий наступ росіян на Миколаївщину

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині понад 2 тисячі дітей мають статус сироти або позбавлені батьківського піклування

Анна Гакман
новини

Масований обстріл Миколаєва: за два дні облтеплоенерго закупили 24 тонни дизеля для генераторів

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині світло подають почергово: три години з електрикою, три — без

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Прогноз погоди

У Миколаєві та області синоптики прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледицю
У Миколаївській області до кінця дня збережеться погана видимість через густий туман
Дощ із мокрим снігом: якою буде погода на Миколаївщині завтра

На Миколаївщині понад 2 тисячі дітей мають статус сироти або позбавлені батьківського піклування

«Це частина ІПСО», — Кім спростував інформацію про можливий наступ росіян на Миколаївщину

У Миколаєві продовжують ліквідацію наслідків обстрілу: відновили вісім покрівель

Масований обстріл Миколаєва: за два дні облтеплоенерго закупили 24 тонни дизеля для генераторів