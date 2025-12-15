У Миколаєві та області 15 грудня очікується хмарна погода та дощ

Засніжений Миколаїв, архівне фото: МикВісті

У понеділок, 15 грудня, у Миколаєві та області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями очікується невеликий дощ.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, вночі без істотних опадів, вдень місцями дощ. Вітер північно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі 0-5°С тепла, вдень 3-8°С тепла. У Миколаєві вночі 2-4°С, вдень 5-7°С.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.