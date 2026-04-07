П’ять ударних дронів збили над Миколаївською областю за добу
- Марія Хаміцевич
8:46, 07 квітня, 2026
Протягом минулої доби 6 квітня сили протиповітряної оборони працювали над Миколаївською областю під час повітряної атаки безпілотників.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, в області збили або подавили п’ять ударних безпілотників «Shahed 131/136» та дронів-імітаторів різних типів.
Нагадаємо, що внаслідок одного з обстрілів без світла залишилися два населені пункти. За інформацією ОВА, світло вже відновили.
