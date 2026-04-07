 П’ять ударних дронів збили над Миколаївською областю 6 квітня

  • вівторок

    7 квітня, 2026

  • 7 квітня , 2026 вівторок

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

П’ять ударних дронів збили над Миколаївською областю за добу

Робота сил ППО. Фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ, для ілюстраціїРобота сил ППО. Фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ, для ілюстрації

Протягом минулої доби 6 квітня сили протиповітряної оборони працювали над Миколаївською областю під час повітряної атаки безпілотників.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, в області збили або подавили п’ять ударних безпілотників «Shahed 131/136» та дронів-імітаторів різних типів.

Нагадаємо, що внаслідок одного з обстрілів без світла залишилися два населені пункти. За інформацією ОВА, світло вже відновили.

Останні новини про: Війна в Україні

Нестача кадрів: Кабмін дозволив водіям вантажівок і автобусів керувати сільгосптехнікою
FPV-дрони атакували Миколаївщину: два села залишалися без світла
На Херсонщині через обстріли пошкоджено будинки, театр і стільникову вежу, є загиблі
Реклама
Читайте також:
новини
Комісія з медицини підтримала реорганізацію лікарень Миколаєва і передачу пологового №3 в обласну власність

Аліса Мелік-Адамян
новини
Нові водоочисні для Миколаєва почнуть тестувати після 15 квітня, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві зросла кількість звернень щодо дитячих майданчиків: у мерії шукають гроші

Анна Гакман
новини
У Миколаєві посилять прибирання кладовищ перед поминальними днями

Марія Хаміцевич
новини
«Парки» заявили, що не мають «потужних» лавок, щоб замінити ті, що не витримують дорослих на дитмайданчику

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

На Херсонщині через обстріли пошкоджено будинки, театр і стільникову вежу, є загиблі
FPV-дрони атакували Миколаївщину: два села залишалися без світла
Нестача кадрів: Кабмін дозволив водіям вантажівок і автобусів керувати сільгосптехнікою

Рух по Пограничній у Миколаєві відновили у дві сторони: тепер треба залатати ями

У Миколаєві посилять прибирання кладовищ перед поминальними днями

1 година тому

Переселенці у модульних містечках Миколаївщині не можуть отримати пільгу на оплату опалення

Головне сьогодні