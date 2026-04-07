П’ять ударних дронів збили над Миколаївською областю за добу

Робота сил ППО. Фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ, для ілюстрації

Протягом минулої доби 6 квітня сили протиповітряної оборони працювали над Миколаївською областю під час повітряної атаки безпілотників.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, в області збили або подавили п’ять ударних безпілотників «Shahed 131/136» та дронів-імітаторів різних типів.

Нагадаємо, що внаслідок одного з обстрілів без світла залишилися два населені пункти. За інформацією ОВА, світло вже відновили.