FPV-дрони атакували Миколаївщину: два села залишалися без світла

Наслідки російської атаки по Миколаєву. Архівне фото: МикВісті, для ілюстрації

У Миколаївському районі за минулу добу чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок одного з обстрілів без світла залишилися два населені пункти. За інформацією ОВА, станом на 19:51 світло відновили. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у лютому цього року росіяни атакували Миколаївщину, після обстрілу енергетики сталася масштабна пожежа, яка тривала понад десять годин. У повітря потрапили сотні тонн забруднення, а збитки довкіллю оцінили майже у 1,5 мільйона гривень.