FPV-дрони атакували Миколаївщину: два села залишалися без світла
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:00, 07 квітня, 2026
-
У Миколаївському районі за минулу добу чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок одного з обстрілів без світла залишилися два населені пункти. За інформацією ОВА, станом на 19:51 світло відновили. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у лютому цього року росіяни атакували Миколаївщину, після обстрілу енергетики сталася масштабна пожежа, яка тривала понад десять годин. У повітря потрапили сотні тонн забруднення, а збитки довкіллю оцінили майже у 1,5 мільйона гривень.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.