Росіяни атакували швидку в Херсоні: за годину постраждали п’ятеро медиків

Росіяни атакували швидку в Херсоні. Архівне фото: МикВісті

Увечері 7 квітня російські війська атакували бригаду швидкої в Херсоні, унаслідок чого постраждали троє медиків. Раніше того ж вечора під обстріл потрапили ще двоє медпрацівників.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що близько 18:50 російський дрон атакував швидку у Дніпровському районі Херсона.

У результаті постраждали троє медиків: 48-річна жінка та чоловіки віком 24 і 42 роки. Вони отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Постраждалих доставили до лікарні, їхній стан — середньої тяжкості.

Приблизно о 18:00 під російський обстріл також потрапили 26-річний лікар і 25-річна лікарка. У момент атаки вони поверталися додому. У них діагностували вибухові травми та уламкові поранення. Постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, сьогодні через обстріл Корабельного району Херсона четверо людей загинуло, пʼятеро отримали поранення. Згодом в ОВА повідомили про ще одно загиблого.