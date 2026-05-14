Бійка з ножем у школі: у Кропивницькому дев’ятикласник поранив однокласника

Дев’ятикласник поранив однокласника, фото Поліції Кіровоградської області

У школі Кропивницького дев’ятикласник поранив ножем свого однокласника під час конфлікту.

Про це повідомляє Поліція Кіровоградської області.

Подія сталася вранці 14 травня прямо у класі, поки діти чекали на вчителя перед початком уроку. Пораненого підлітка терміново забрала швидка допомога, наразі медики займаються його лікуванням у лікарні.

На місці події працюють слідчі, ювенальна поліція та психологи, які з’ясовують деталі сварки та мотиви нападника.

Правоохоронці вже збирають свідчення та вирішують, за якою статтею відкривати кримінальне провадження. Керівництво закладу та поліція встановлюють, як саме ніж потрапив до приміщення школи.

