 Дев'ятикласник поранив ножем однокласника в школі Кропивницького

Бійка з ножем у школі: у Кропивницькому дев’ятикласник поранив однокласника

У школі Кропивницького дев’ятикласник поранив ножем свого однокласника під час конфлікту.

Про це повідомляє Поліція Кіровоградської області.

Подія сталася вранці 14 травня прямо у класі, поки діти чекали на вчителя перед початком уроку. Пораненого підлітка терміново забрала швидка допомога, наразі медики займаються його лікуванням у лікарні.

На місці події працюють слідчі, ювенальна поліція та психологи, які з’ясовують деталі сварки та мотиви нападника.

Правоохоронці вже збирають свідчення та вирішують, за якою статтею відкривати кримінальне провадження. Керівництво закладу та поліція встановлюють, як саме ніж потрапив до приміщення школи.

Нагадаємо, що на Київщині 54-річній жительці Ірпеня повідомили про підозру в умисному вбивстві свого 70-річного чоловіка. Інцидент стався під час побутового конфлікту нібито через проросійські погляди її партнера.

