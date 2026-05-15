 Мати та співмешканець, засуджені за смерть немовляти на Одещині, подали апеляцію

На Одещині мати та її співмешканець, які сховали тіло немовляти в морозилці, просять пом’якшити їм вирок

Засідання суду у справі вбивства малюка. Фото: Нацполіція

Жителька Одещини та її співмешканець, засуджені у справі про смерть немовляти, тіло якого після трагедії сховали в морозильній камері, оскаржують вирок і просять суд пом’якшити покарання.

Справу розглядає апеляційний суд, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, однорічний хлопчик отримав сильні опіки окропом. Попри тяжкий стан дитини, мати та її співмешканець не звернулися до лікарів, не викликали швидку та не надали необхідну медичну допомогу. Згодом дитина померла.

Після смерті хлопчика чоловік загорнув тіло в плівку та сховав його в морозильній камері. Тіло немовляти правоохоронці виявили через два тижні — у лютому 2025 року.

У листопаді 2025 року суд першої інстанції визнав обох винними. Матір засудили до 9 років і 8 місяців позбавлення волі за залишення дитини в небезпеці та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Її співмешканець отримав 9 років і 10 місяців ув’язнення за залишення в небезпеці та наругу над тілом померлого.

Жінка наполягає, що смерть дитини сталася без прямого умислу, тому просить пом’якшити покарання. Її співмешканець, своєю чергою, заявляє, що не визнає вини у залишенні дитини в небезпеці.

14 травня цього року апеляційний розгляд мав відбутися у закритому режимі, однак засідання відклали — обвинувачена відмовилася від свого адвоката, заявивши про неналежний захист. Суд задовольнив клопотання, наразі жінці підбирають нового захисника.

Нагадаємо, що дворічна дівчинка, яка проживала з ними, нині перебуває під опікою біологічного батька.

