У Держекоінспекції відзвітували про спійманого браконьєра з 73 рибинами на Одещині
- Кристина Леонова
20:46, 14 травня, 2026
Під час рейду на річці Дністер в Одеському районі правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу забороненою сіткою у період нересту.
Як повідомили у Державній екологічній інспекції, інцидент стався 14 травня поблизу села Маяки Одеського району. Рейд проводили державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища, прикордонники та співробітники водної поліції Біляївського райвідділу.
На місці виявили незаконний вилов — 73 риби різних видів, зокрема ляща, плоскирку, білизну, пузанка, чорноморського оселедця та тарань.
«Громадянин здійснював незаконний вилов риби з гумового човна за допомогою забороненого знаряддя лову — ліскової сітки. Порушення було виявлено у період дії державної нерестової заборони», — йдеться в повідомленні.
Попередньо, збитки, завдані державі внаслідок незаконного вилову, склали понад 161 тисячу гривень.
