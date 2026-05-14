У Держекоінспекції відзвітували про спійманого браконьєра з 73 рибинами на Одещині

На Одещині в нерест викрили порушника з уловом на ₴161 тисяч. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Під час рейду на річці Дністер в Одеському районі правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу забороненою сіткою у період нересту.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції, інцидент стався 14 травня поблизу села Маяки Одеського району. Рейд проводили державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища, прикордонники та співробітники водної поліції Біляївського райвідділу.

На місці виявили незаконний вилов — 73 риби різних видів, зокрема ляща, плоскирку, білизну, пузанка, чорноморського оселедця та тарань.

«Громадянин здійснював незаконний вилов риби з гумового човна за допомогою забороненого знаряддя лову — ліскової сітки. Порушення було виявлено у період дії державної нерестової заборони», — йдеться в повідомленні.

Попередньо, збитки, завдані державі внаслідок незаконного вилову, склали понад 161 тисячу гривень.

Незаконний улов. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Незаконний улов. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Нагадаємо, що у Хаджибейському лимані браконьєр ловив рибу сітками: збитки перевищили ₴342 тис.