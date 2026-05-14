Нарахував собі премій на ₴700 тисяч: на Одещині директор будинку культури отримав підозру

На Одещині директора будинку культури підозрюють у нарахуванні незаконних премій на 700 тисяч грн. Фото: Прокуратура Одеської області

Колишньому керівнику будинку культури в Одеському районі повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Слідство вважає, що він протягом кількох років незаконно нараховував собі премії.

За даними обласної прокуратури, упродовж 2020–2022 років він ймовірно безпідставно нараховував собі надбавки та премії до заробітної плати, видаючи відповідні накази та передаючи їх до бухгалтерії для виконання.

Зазначається, що загальна сума отриманих виплат понад 700 тисяч гривень. Окрім цього, на ці кошти додатково нараховані та сплачені близько 150 тисяч гривень єдиного соціального внеску, що призвело до ще більших втрат підприємства.

За даними слідства, комунальному закладу завдано збитків на понад 850 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов вже тричі за 2025 рік отримував премії у розмірі 379 тисяч гривень кожна. Загальна сума його преміальних сягнула 1,1 мільйона гривень. Регулярні премії та надбавки отримують і деякі його заступники.