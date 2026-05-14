 На Одещині директора будинку культури підозрюють у нарахуванні незаконних премій на ₴700 тисяч

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • пʼятниця

    15 травня, 2026

  • 12.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Нарахував собі премій на ₴700 тисяч: на Одещині директор будинку культури отримав підозру

На Одещині директора будинку культури підозрюють у нарахуванні незаконних премій на 700 тисяч грн. Фото: Прокуратура Одеської областіНа Одещині директора будинку культури підозрюють у нарахуванні незаконних премій на 700 тисяч грн. Фото: Прокуратура Одеської області

Колишньому керівнику будинку культури в Одеському районі повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Слідство вважає, що він протягом кількох років незаконно нараховував собі премії.

За даними обласної прокуратури, упродовж 2020–2022 років він ймовірно безпідставно нараховував собі надбавки та премії до заробітної плати, видаючи відповідні накази та передаючи їх до бухгалтерії для виконання.

Зазначається, що загальна сума отриманих виплат понад 700 тисяч гривень. Окрім цього, на ці кошти додатково нараховані та сплачені близько 150 тисяч гривень єдиного соціального внеску, що призвело до ще більших втрат підприємства.

За даними слідства, комунальному закладу завдано збитків на понад 850 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов вже тричі за 2025 рік отримував премії у розмірі 379 тисяч гривень кожна. Загальна сума його преміальних сягнула 1,1 мільйона гривень. Регулярні премії та надбавки отримують і деякі його заступники.

Останні новини про: Одещина

На Одещині викрили «тютюновий бізнес» на понад ₴13 млн: підозри отримали учасники групи
У Держекоінспекції відзвітували про спійманого браконьєра з 73 рибинами на Одещині
На Одещині мати та її співмешканець, які сховали тіло немовляти в морозилці, просять пом’якшити їм вирок
Реклама
Читайте також:
новини
«Це жах», — миколаївці скаржаться на занедбаний стан території навколо спорткомплексу «Водолій»

Даріна Мельничук
новини
Найдорожчі будинки — у Києві, Львові та Одесі, найдешевші — у Миколаєві та Чернігові

Світлана Іванченко
новини
Миколаєву передадуть два шкільні автобуси вартістю ₴8 млн для учнів із віддалених районів міста

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві депутати затвердили порядок, за яким проведуть новий конкурс з сортування сміття

Юлія Лук’яненко
новини
Депутати міськради третину сесії обговорювали безрезультатне засідання: вирішили, що винна «Санація»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одещина

На Одещині мати та її співмешканець, які сховали тіло немовляти в морозилці, просять пом’якшити їм вирок
У Держекоінспекції відзвітували про спійманого браконьєра з 73 рибинами на Одещині
На Одещині викрили «тютюновий бізнес» на понад ₴13 млн: підозри отримали учасники групи

Миколаєву передадуть два шкільні автобуси вартістю ₴8 млн для учнів із віддалених районів міста

У Миколаєві депутати затвердили порядок, за яким проведуть новий конкурс з сортування сміття

11 годин тому

Найдорожчі будинки — у Києві, Львові та Одесі, найдешевші — у Миколаєві та Чернігові

Світлана Іванченко

Головне сьогодні