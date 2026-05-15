Удари ножем у спину та груди: у Миколаєві суперечка через гроші ледь не стала смертельною

  • 17:04, 15 травня, 2026

У Миколаєві поліцейські затримали 53-річного чоловіка, який ледь не вбив свого знайомого через відмову дати гроші в борг. Подія сталася ввечері 13 травня в одному з гаражних кооперативів міста.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Конфлікт між чоловіками виник під час суперечки в гаражі потерпілого. Отримавши відмову у позиці, підозрюваний кілька разів ударив 51-річного власника ножем у груди та спину, після чого втік.

Пораненого виявив охоронець, який почув крики та викликав допомогу. Наразі потерпілий перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Оперативники розшукали нападника на одній із вулиць обласного центру. З місця події вилучили лезо ножа та інші докази для експертизи.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.

