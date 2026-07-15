 На Миколаївщині попередили про небезпеку касетних боєприпасів після обстрілу Очакова

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Головна Новини Інциденти 14:02, 15 липня, 2026

На Миколаївщині попередили про небезпеку касетних боєприпасів після обстрілу Очакова

Касетні боєприпаси. Фото: Націполіція, для ілюстраціїКасетні боєприпаси. Фото: Націполіція, для ілюстрації

Після російського удару по Очакову, внаслідок якого поранення отримали дев'ятеро людей, жителів Миколаївщини закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Рятувальники нагадали, що під час атаки на Очаків російські війська застосували реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С» із касетною бойовою частиною.

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«Під час спрацювання некерованого реактивного снаряду (носія) розсіюється велика кількість суббоєприпасів на значній території, що значно підвищує ризик ураження цивільного населення. Частина таких елементів може не спрацювати одразу та залишатися смертельно небезпечною ще тривалий час», — йдеться в повідомленні.

У ДСНС закликали після оголошення повітряної тривоги одразу прямувати до найближчого укриття або, якщо такої можливості немає, дотримуватися правила «двох стін». Також не слід перебувати біля вікон, на балконах чи відкритій місцевості, а залишати укриття потрібно лише після офіційного повідомлення про відбій тривоги.

Окремо рятувальники наголосили на необхідності пояснювати дітям, як діяти під час повітряної тривоги, та не дозволяти їм залишатися на вулиці чи спостерігати за польотом безпілотників або ракет.

Після обстрілів мешканців закликають не наближатися до уламків і підозрілих предметів та не торкатися їх. У разі виявлення таких предметів необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, що після цього обстрілу заступник міського голови Очакова Олексій Васьков звернувся до батьків із проханням не залишати дітей без нагляду під час повітряних тривог в Очакові. Він наголосив, що останнім часом в Очакові досить багато дітей і підлітків знаходиться без догляду батьків, особливо ввечері.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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