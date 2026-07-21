 Через вибухонебезпечні предмети на Миколаївщині від початку війни загинули 34 людини

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Головна Новини Інциденти 10:39, 21 липня, 2026

Через вибухонебезпечні предмети на Миколаївщині від початку війни загинули 34 людини

Від початку війни через вибухонебезпечні предмети на Миколаївщині загинули 34 людини. Ілюстративне фото: МикВістіВід початку війни через вибухонебезпечні предмети на Миколаївщині загинули 34 людини. Ілюстративне фото: МикВісті

Від початку повномасштабної війни на Миколаївщині через вибухонебезпечні предмети загинули 34 людини, серед них двоє дітей. Ще 122 людини, зокрема 11 дітей, отримали поранення.

Про це повідомили у ДСНС.

Загалом, на Миколаївщині за цей період зафіксували 110 випадків через необережне поводження людей із вибухонебезпечними предметами.

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Один із таких випадків стався днями в одній із громад Баштанського району. Під час проведення земляних робіт трактор наїхав на невідомий предмет, після чого стався вибух. Унаслідок цього загорівся транспортний засіб. Пожежу загасили очевидці, ніхто не постраждав.

За інформацією рятувальників, найчастіше такі інциденти трапляються під час випасу худоби, виконання господарських робіт або через спроби розібрати боєприпаси.

«Нерозірвані боєприпаси можуть роками залишатися в землі, на узбіччях доріг, у лісосмугах, на полях, біля будинків чи в покинутих спорудах», — йдеться в повідомленні.

Працівники ДСНС наголошують, що наближатися до місць падіння ракет і безпілотників після російських атак небезпечно. Їхні уламки можуть становити загрозу.

Нагадаємо, що в Україні розпочалася третя хвиля всеукраїнської інформаційної кампанії «Помічай зміни», яка покликана навчити людей розпізнавати вибухонебезпечні предмети та правильно діяти у разі їх виявлення.

Раніше повідомлялося, що російські військові почали дистанційно розкидати на Миколаївщині небезпечні протипіхотні міни «Пряник». Вибухівки можуть опинитися на дорогах, узбіччях, полях і навіть біля будинків.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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