 На Полтавщині лев напав на 5-річного хлопчика: дитину прооперували

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Головна Новини Інциденти 21:28, 22 липня, 2026

На Полтавщині лев напав на 5-річного хлопчика: дитину прооперували

Лікарня на Миколаївщині. Ілюстративне фото: МикВістіЛікарня на Миколаївщині. Ілюстративне фото: МикВісті

У селищі Котельва Полтавської області лев напав на 5-річного хлопчика. Дитину госпіталізували і прооперували.

Про це повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб, пише «УП. Життя».

Інцидент стався 21 липня на території одного з центрів реабілітації диких тварин. Правоохоронці встановлюють обставини події та відкрили кримінальне провадження.

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— Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі відкрили кримінальне провадження. Попередня кваліфікація — стаття 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), — розповів він.

За словами медичної директорки Дитячої міської клінічної лікарні Полтавської міської ради Олени Ананевич, хлопчика доставили до лікарні каретою швидкої. Дитина отримала травми ніг.

— Дитину прооперували хірурги. Наразі (хлопчик, — прим.) продовжує перебувати у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Його стан стабільний. Він перебуває під постійним наглядом лікарів і поруч із батьками, — сказала лікарка.

Нагадаємо, що з початку 2026 року через укуси тварин до лікарень Миколаївської області звернулися 459 людей. Але не всім їм призначили щеплення від сказу.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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