На Чернігівщині затримали дівчину, яка передала військовим на блокпості вибухівку в бургері з McDonald's

Військовим на блокпості передали бургер із McDonald's із саморобною вибухівкою. Фото: СБУ Чернігівщини

У Чернігівській області правоохоронці затримали дівчину, яку підозрюють у передачі військовим на блокпості саморобної вибухівки, захованої в бургері з McDonald's.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

За інформацією правоохоронців, затримання провели співробітники Національної поліції спільно зі Службою безпеки України. Наразі вирішується питання про повідомлення підозрюваній про підозру.

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Раніше місцеве видання «ЧЕline» із посиланням на джерела серед військових повідомило, що інцидент стався на виїзді з Чернігова у напрямку Києва. За даними співрозмовників видання, дівчина приїхала до блокпоста та, нібито на знак вдячності, передала військовослужбовцям кілька пакетів із їжею з McDonald's.

Військові, дотримуючись інструкцій безпеки, віднесли пакети подалі від людей і блокпоста. Згодом в одному з бургерів виявили саморобний вибуховий пристрій.

За даними СБУ, наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру.

Військовим на блокпості передали бургер із McDonald's із саморобною вибухівкою. Фото: СБУ Чернігівщини

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту проти військовослужбовця Сил оборони. Він намагався закласти саморобну вибухівку під автомобіль українського захисника.

До цього, у центрі Івано-Франківська російські спецслужби також готували подвійний теракт у дворі житлового комплексу. Для цього завербували місцевого безробітного.

Першу саморобну бомбу планували підірвати на паркінгу між цивільними автомобілями. Другий вибуховий пристрій замаскували неподалік, щоб активувати його після прибуття на місце місцевих жителів, поліцейських, медиків і рятувальників.