 На Одещині судитимуть чоловіка, який прийшов до школи зі зброєю та ознаками сп’яніння

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Головна Новини Інциденти 20:51, 27 липня, 2026

На Одещині судитимуть чоловіка, який прийшов до школи зі зброєю та ознаками сп’яніння

Вилучений у чоловіка пістолет. Фото поліція ОдещиниВилучений у чоловіка пістолет. Фото поліція Одещини

Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо 50-річного жителя Білгорода-Дністровського, який зі зброєю та в стані сп'яніння намагався забрати сина з школи. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Інцидент стався наприкінці квітня. Вчителька відмовилася віддати дитину сп'янілому батькові, після чого той почав конфліктувати, погрожувати та демонструвати пістолет. Працівники школи та інспектор служби освітньої безпеки убезпечили дітей і викликали поліцію.

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Поліцейські затримали правопорушника та вилучили пістолет, який експертиза визнала короткоствольною вогнепальною зброєю.

Проходити перевірку на стан сп'яніння чоловік відмовився. На час слідства він перебував під вартою, але вийшов під заставу в розмірі майже 100 тисяч гривень.

Слідчі інкримінують обвинуваченому хуліганство із застосуванням зброї та її незаконне носіння. Раніше чоловіка вже притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство та кермування у нетверезому стані.

Затримання чоловіка. Фото поліція ОдещиниЗатримання чоловіка. Фото поліція Одещини

Нагадаємо, що Інгульський районний суд Миколаєва засудив місцевого жителя до штрафу в розмірі 17 тисяч гривень за стрілянину з шумового пістолета поблизу площі Перемоги.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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