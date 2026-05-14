Читання замість покарання: суд на Львівщині зобов’язав студента прочитати підліткову книгу

Зала засідання суду у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

На Львівщині студент, який планував незаконно переправити військовозобов’язаного за кордон за гроші, за рішенням суду має прочитати підліткову книгу.

Про це пише видання Zaxid.net.

Яворівський районний суд Львівської області розглянув справу студента першого курсу Національний університет «Одеська юридична академія», який за 5,9 тисяч доларів пообіцяв допомогти чоловіку незаконно перетнути кордон.

За даними справи, влітку 2025 року студенту зателефонував невідомий чоловік, який заявив, що його номер отримав від когось із міської ради. Він поцікавився, чи той може допомогти з виїздом за кордон.

Після цього студент, знайшов в інтернеті фірму, що нібито виготовляє фіктивні документи, і домовився про передачу через заправку поблизу Львова. Після отримання грошей за «послуги» його затримали співробітники СБУ.

У суді хлопець визнав провину та пояснив, що хотів заробити на навчання. У суді врахували, що він неповнолітній переселенець, без батьківської опіки та раніше не притягувався до відповідальності.

Замість реального покарання суд звільнив його від відбування вироку та зобов’язав прочитати книгу Віоліни Ситнік «Маски чужих ролей». Суддя пояснила, що твір має допомогти усвідомити наслідки власних рішень і уникнути повторних правопорушень. Рішення може бути оскаржене в апеляції.

«Надасть усвідомлення наслідків негативних ролей масок, зрозуміти себе і знайти свій шлях, щоб не робити вчинків, які можуть призвести до вчинення правопорушень», — йдеться у рішенні суду.

