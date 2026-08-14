Житель Миколаївщини, який поширював за кордоном проросійську пропаганду, отримав 15 років за держзарду

На Миколаївщині засудили до 15 років чоловіка, який поширював за кордоном проросійську пропаганду. Фото: прокуратура у Миколаївській області

27-річного жителя Миколаївщини засудили до максимального терміну за держзраду — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори довели, що до липня 2022 року він очолив комуністичну організацію та поширював російську пропаганду про війну.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Нагадаємо, що чоловіка з Первомайська затримали ще у 2024 році. Прокурори довели, що він ще до липня 2022 року очолив комуністичну організацію «Молодая гвардия большевиков-ленинцев» і виконував завдання представника Всесвітнього соціалістичного вебсайту «World Socialist Web Site». Повідомляється, що цей сайт поширює проросійську пропаганду про війну РФ проти України та заблокований в Україні з 3 червня 2024 року.

На Миколаївщині засудили до 15 років чоловіка, який поширював за кордоном проросійську пропаганду. Фото: прокуратура у Миколаївській області

Чоловік за завданням з жовтня 2022-го до квітня 2024 року готував, редагував, перекладав та публікував на сайті «WSWS» і в інших медіа комуністичного спрямування статті. Він виправдовував війну та поширював проросійські наративи щодо збройної агресії РФ проти України.

«Зокрема, представляв російське вторгнення як нібито «вимушену відповідь» на дії НАТО та поширював тези російської пропаганди про причини війни й українських військових», — повідомили у прокуратурі.

Чоловік з 25 квітня 2024 року перебуває під вартою, де буде і до набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, Центральний районний суд виніс вирок 30-річному миколаївцю та його матері. Вони передали росіянам інформацію, внаслідок чого РФ нанесла ракетний удар по багатоповерхівці по вулиці Пограничній, 43. Внаслідок цього загинуло 7 людей, у тому числі дитина.