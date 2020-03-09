Сегодня исполняется 206 лет со дня рождения Тараса Шевченко. Традиционно в этот день возле его памятника в Николаеве собрались люди, чтобы почтить память поэта, читать его стихи и говорить об украинском государстве сегодня.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

В мероприятии принял участие Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

— Мы все должны чаще обращаться к поэзии, которую написал Тарас Шевченко. Его стихи были не только пророческими, а такими, которые мотивируют действовать, воспитывают патриотизм, вдохновляют. И одна из наших важных задач - воспитывать патриотизм у наших детей. Обучать их на лучших примерах культуры тому, как нужно любить свою страну, свой город, семью. И я благодарен всем вам, кто в этот день неизменно собирается возле памятника Кобзарю. Благодаря таким как вы территории становятся странами. Ваши вера в будущее Украины зажигает и вдохновляет, - написал Александр Сенкевич.

В митинге приняли участие николаевские ячейки политических партий, общественные организации, общественные деятели, неравнодушные николаевцы. Также люди читали стихи поэта.

Официально митинг завершился возложением цветов. Но общение, пение и декларация стихов продолжилось.

Также Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил организовать в школах флешмоб в память о Тарасе Григорьевиче Шевченко.

— Есть мнения, что молодежь забывает нашего духовного отца нации. Предлагаю до 25 мая, на последних линейках сделать праздник, флешмоб, который будет напоминать нам всем о великом Кобзаря. Есть идея основать фонд за лучший мероприятие: за 1 место - 25 000 гривен, второе место - 15 000 гривен, 3 место - 10 000 гривен. Николаевцы, если у вас есть предложения и идеи по этому флешмоба, пишите в комментариях на странице городского головы в инстаграм, - предложил Александр Сенкевич.