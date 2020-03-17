Утром 17 марта под зданием Верховной Рады прошла акция «Геть вірус зРади». Митингующие выступили с требованиями, чтобы парламент ушел на политический карантин, так как опасались принятия на фоне ситуации с коронавирусом необдуманных решений.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

«Зеленский вместо того чтобы объединить нацию в борьбе против коронавируса идет на узурпацию власти с целью принятия антигосударственных решений. В своем обращении он вышел за пределы своих конституционных полномочий. И ломает парламент через колено. Требует отречься от решения о политическом карантине, которое принял Согласительный совет. В Украине парламентско-президентская форма правления, и Верховная Рада без указаний из Офиса Президента способна решить в каком режиме работать. Парламент может спокойно работать в режиме внеочередных заседаний, если для этого будет необходимость. Также депутаты будут работать в комитетах», — заявили организаторы акции.

Они также «предупредили» Президента о том, что не позволять принимать антигосударственных решений.

«Говорить о бездеятельности парламента — это манипуляция Президента. Уважаемые народные избранники, сегодня от вашей позиции, от вашего нежелания участвовать в преступных действиях Зеленского, зависит существование Украины как независимого демократического государства. А президента предупреждаем, что мы не позволим принять никакие антигосударственные решения, как бы этого не хотелось ему и Ермаку и ни один карантин нас не остановит в ситуации, когда нужно спасать страну», — заявили организаторы акции.