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Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты отработали на аэродроме «Кульбакино» в Николаеве десантирование безпарашутним способом.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
Высадку осуществляли с помощью комплекта съемного бортового оборудования «Канат-1» с многоцелевого вертолета Ми-8 Морской авиации Военно-Морских Сил.
Сообщается, что морпехи, которые совершили свой первый ознакомительный спуск с высоты 7 метров, были без вооружения, а более опытные морские пехотинцы с высоты более 20 метров в полном снаряженные: с оружием и средствами защиты.
При этом накануне морские пехотинцы прошли и усвоили все элементы наземной подготовки к действиям при высадке десанта беспарашютним способом. Занятия были проведены на специальном тренажере воздушно-комплекса под контролем опытных офицеров и инструкторов бригады морской пехоты.
— Морские пехотинцы показали надлежащий уровень обученности, уверенно действовали во время десантирования. Наряду с этим усовершенствовал свой опыт и увеличил часы налета экипаж морской авиации, - сказал руководитель практического занятия, майор Алексей Булахов.
Заместитель командира батальона морской пехоты с воздушно-десантной подготовке майор Игорь Куцар отметил, что для безопасной высадки десанта беспарашютним способом нужна специальная физическая и морально-психологическая подготовка.
Напомним, что для участия в военных учениях «Си Бриз» в 2020 году в Украину впервые приедут представители Японии и Южной Кореи, а также военные Норвегии.
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Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты отработали на аэродроме «Кульбакино» в Николаеве десантирование безпарашутним способом.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
Высадку осуществляли с помощью комплекта съемного бортового оборудования «Канат-1» с многоцелевого вертолета Ми-8 Морской авиации Военно-Морских Сил.
Сообщается, что морпехи, которые совершили свой первый ознакомительный спуск с высоты 7 метров, были без вооружения, а более опытные морские пехотинцы с высоты более 20 метров в полном снаряженные: с оружием и средствами защиты.
При этом накануне морские пехотинцы прошли и усвоили все элементы наземной подготовки к действиям при высадке десанта беспарашютним способом. Занятия были проведены на специальном тренажере воздушно-комплекса под контролем опытных офицеров и инструкторов бригады морской пехоты.
— Морские пехотинцы показали надлежащий уровень обученности, уверенно действовали во время десантирования. Наряду с этим усовершенствовал свой опыт и увеличил часы налета экипаж морской авиации, - сказал руководитель практического занятия, майор Алексей Булахов.
Заместитель командира батальона морской пехоты с воздушно-десантной подготовке майор Игорь Куцар отметил, что для безопасной высадки десанта беспарашютним способом нужна специальная физическая и морально-психологическая подготовка.
Напомним, что для участия в военных учениях «Си Бриз» в 2020 году в Украину впервые приедут представители Японии и Южной Кореи, а также военные Норвегии.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль