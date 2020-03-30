Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к горожанам с просьбой соблюдать требования карантина и максимально ограничить социальные контакты.

Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире телеканала НИС-ТВ, сообщают НикВести.

Как известно, Николаев уже несколько недель находится в условиях карантина, объявленного из-за угрозы распространения коронавирсного заболевания COVID-19. Закрыты все общественные заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек, школы, детские сады и другие учреждения соцсферы, ограничено передвижение по городу на общественном транспорте. Тот факт, что до сегодняшнего дня Николаевская область. Остается единственным регионом в Украине, где не зафиксировано ни одного случая заболевания на коронавирус, мэр Николаева советует жителям города жить с пониманием, что все люди могут быть инфицированы.

— Николаевцы должны жить в такой реальности, чтобы предполагать, что все их знакомые, близкие, люди, которые не находились в Николаеве последние 10 дней - априори инфицированы этим вирусом. Мы должны понимать, что когда мы перемещаемся по городу, общаемся с кем-то, что эти люди уже могли общаться с этими людьми, которые приехали инфицированные. Идея с изоляцией предполагает необходимость общаться только с тем кругом людей, которые находятся здесь постоянно, ни с кем не контактировали и не являются переносчиками вируса, - говорит Александр Сенкевич.

Он призывает жителей Николаева не выходить из дому без необходимости, не пускать гулей играть на детские площадки.

— Вместо того, чтобы сегодня эти люди, которые массово выходят гулять, на детские площадки с детьми… Люди не понимают, многие думают, что этой болезни подвержены только старики, но мы сегодня видим, что где-то заболел полуторагодовалый ребенок, средний возраст в Украине людей, которые болеют - от 30 лет. Некоторые, действительно, переживают вирус незаметно, но никто не хочет думать о своих близких, о своих родителях, бабушках, потому что эти люди в зоне риска, они могут умереть. Надо понимать, что это ответственность каждого. Не городского головы, не президента, не главы облгосадминистрации. Карантин - это способ самоизолироваться или изолировать людей от себя, если вы заражены этим вирусом. Это не каникулы, это не отпуск «на шашлыки», это время, когда нужно максимально оградить себя и своих близких, - сказал Александр Сенкевич.

При этом, мэр Николаева не исключает, что может быть принято решение о закрытии города и запрете жителям на перемещение по городу.

— Мы все в ожидании ухудшения… Сегодня, когда все такие счастливые и радостные, мы забываем смотреть периодически телевизор, где тысячами вывозят гробы и везут их закрытыми, в этих пакетах, на кремацию, без возможности проститься с родственниками. Хочу объяснить, что сегодня вертикаль власти осознает экономические последствия карантина… Понимая, какие будут катастрофические последствия, принимают тяжелое решение о карантине. Каждый украинец сознательный должен понимать, что от его личного усилия, чтобы остаться дома и не идти гулять с друзьями на шашлыки, зависит окончание этого карантина и возобновление этой экономической кривой, которая падает вниз. Мы еще долго будем выгребать последствия этого кризиса. Надо подумать и о себе, и о своей бабушке, которая должна находиться под строжайшим карантином, а второе, ей же нужно будет платить потом пенсию. Мы все заинтересованы, чтобы карантин закончился побыстрее. И как он быстро закончится - зависит от того, как мы его переживем. Пожалуйста, изолируйте своих родственников, изолируйтесь самостоятельно, не гуляйте. Хотите выйти и подержать воздухом - откройте окно, откройте балкон, найдите возможность поучиться чему-то, поиграйте с детьми, пообщайтесь с ними, пообщайтесь в социальных сетяхю Но не делайте то, что потом приведет к трагедии, к смерти ваших родных и близких людей, даже соседей, - сказал Александр Сенкевич.

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Фото: Вячеслав Тешнер