Фотографы из разных городов вышли на улицы, чтобы запечатлеть их такими, какими не видели никогда.

Об этом сообщает Bird in Flight.

Пять фотографов из разных городов Украины — Игорь Чекачков, Михаил Палинчак, Ирина Громоцка, Игорь Ефимов и Станислав Калач посмотрели, как изменилось поведение людей на улицах.

— Новые правила, безусловно, повлияли на поведение людей. Если в первый день карантина сложно было найти на улице человека в маске, то уже через неделю люди сплошь были в масках или респираторах. Жители города стараются обходить незнакомых людей стороной, хотя со знакомыми легко собираются в небольшие группки. Некогда людные места — вагоны метро, остановки общественного транспорта, рынки и базары — опустели, никого там уже не поснимаешь, - рассказывает фотограф из Киева Михаил Палинчак.

Фоторепортаж