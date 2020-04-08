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Фотографы из разных городов вышли на улицы, чтобы запечатлеть их такими, какими не видели никогда.
Об этом сообщает Bird in Flight.
Пять фотографов из разных городов Украины — Игорь Чекачков, Михаил Палинчак, Ирина Громоцка, Игорь Ефимов и Станислав Калач посмотрели, как изменилось поведение людей на улицах.
— Новые правила, безусловно, повлияли на поведение людей. Если в первый день карантина сложно было найти на улице человека в маске, то уже через неделю люди сплошь были в масках или респираторах. Жители города стараются обходить незнакомых людей стороной, хотя со знакомыми легко собираются в небольшие группки. Некогда людные места — вагоны метро, остановки общественного транспорта, рынки и базары — опустели, никого там уже не поснимаешь, - рассказывает фотограф из Киева Михаил Палинчак.
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Фотографы из разных городов вышли на улицы, чтобы запечатлеть их такими, какими не видели никогда.
Об этом сообщает Bird in Flight.
Пять фотографов из разных городов Украины — Игорь Чекачков, Михаил Палинчак, Ирина Громоцка, Игорь Ефимов и Станислав Калач посмотрели, как изменилось поведение людей на улицах.
— Новые правила, безусловно, повлияли на поведение людей. Если в первый день карантина сложно было найти на улице человека в маске, то уже через неделю люди сплошь были в масках или респираторах. Жители города стараются обходить незнакомых людей стороной, хотя со знакомыми легко собираются в небольшие группки. Некогда людные места — вагоны метро, остановки общественного транспорта, рынки и базары — опустели, никого там уже не поснимаешь, - рассказывает фотограф из Киева Михаил Палинчак.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь