Официальное число зараженных коронавирусом в США уже превысило полмиллиона. Больше всего случаев — в Нью-Йорке. Последние три недели в городе действует карантин — собрания вне дома запрещены, жителям надлежит держаться друг от друга на расстоянии двух метров. Фотограф из Киева Мария Миарисуа запечатлела один из крупнейших мегаполисов мира пустым, тихим, остановившимся — каким он не был никогда.

Об этом пишет Bird in Flight.

— Я прервала свое путешествие по Центральной Америке из-за вируса, но по иронии, возвращаясь домой, оказалась в Нью-Йорке, городе с наибольшим числом зараженных. Это уникальный возможность — застать один из самых оживленных городов на планете «на паузе».

Обычно на Таймс сквер и Уолл Стрит кипит жизнь — теперь же весь Манхеттен погрузился в абсолютную тишину. Пустуют офисные небоскребы, закрыты все торговые центры, рестораны, бары — почти все, кроме продуктовых, аптек. Лишь некоторые кафе работают в режиме доставки. Самые тревожные новости о коронавирусе поступают из Нью-Йорка, тем не менее, в городе нет паники — все спокойны.

Некоторый сюрреализм есть и в том, что в апокалиптически пустом мегаполисе, охваченном эпидемией, весна сейчас в самом разгаре. В центральном парке вовсю цветут сакура и магнолия, а местные жители не упускают возможность выйти на пробежку в парк и насладиться весной, хоть и с обязательным соблюдением «социальной дистанции». Несмотря на пандемию, губернатор штата Эндрю Куомо не посмел покуситься на право нью-йоркцев на пробежку, прогулку с собакой и медитацию на открытом воздухе, - цитирует фотографа издание.