У жителей Николаевской области на время карантина появилось новое излюбленное туристическое место – каолиновый карьер, в котором образовалось озеро необычного лазурного цвета.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Карьер находится между Первомайском и Мигией. Его обнаружили еще в прошлом году. Как известно, ранее в карьере добывали каолин – белую глину, цена которого на международном рынке достигает до 100 долларов за тонну. Именно поэтому скалистые берега такого белоснежного цвета. А после зимнего периода в результате химической реакции сама вода в озере преобразовалась в ярко-голубой цвет.

Фотографии необычного озера быстро распространились в социальных сетях. Ежедневно посмотреть на карьер и запечатлеть красивые фотографии сюда приезжают десятки николаевцев и жителей области.

– Ежедневно приезжают десятки, а то и сотни желающих посмотреть на голубые воды степовой лагуны целыми семьями и компаниями. Многие рассказывают, что если бы не карантин, то вряд ли нашли бы время приехать и полюбоваться озером, - говорится в сюжете.

Пользователи социальных сетей сразу стали сравнивать карьер с травертиновыми террасами Памуккале (Турция), отмечая, что Николаевщина полна необычных достопримечательностей.

– Украинский юг - туристическая жемчужина Европы. Как закончится эпидемия, добро пожаловать! – написал на своей странице в Facebook экс-нардеп Тарас Креминь.

В частности, о собственниках карьера практически ничего неизвестно, ранее существовала информация, что он принадлежал французам, но подтвердить этого никто не может. В данный момент в кулуарах Верховной Рады все еще продолжаются разговоры о праве собственности карьером.