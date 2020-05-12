Украинские больницы с трудом справляются с коронавирусом, несмотря на относительно небольшое количество случаев больных в стране.

Об этом пишет американское информагентство Associated Press.

Как пишет издание, медики работают в самодельных защитных масках и костюмах с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви. Журналисты также обращают внимание на то, что больницы перегружены пациентами: в медучреждениях, которые рассчитаны на 150 больных коронавирусом - находятся 250 человек. Кроме этого, пишет издание, отсутствие системы фильтрации в некоторых больничных моргах заставляет медицинских работников проводить вскрытия снаружи, под деревьями.

— Украинская проблемная система здравоохранения перегружена из-за COVID-19, несмотря на то, что было сообщено об относительно небольшом количестве случаев - 15322 инфицированных и 391 смертельном случае по состоянию на воскресенье (10 мая. - Ред.), — пишет издание.

Отмечается, что наиболее очевидной проблема является в западном городе Черновцы, где было подтверждено более 2268 случаев инфицирования в городе и окрестностях.

— Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся, — рассказывает изданию анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.

Заведующий отделением интенсивной терапии этой же больницы Константин Дронев говорит, что не хватает всего.

— Я не думаю, что хотя бы одна больница в Украине имеет все, что нужно, — говорит он.

Терапевт из города Почаев, 51-летний Иван Венжинович рассказывает, что «семейные врачи самоустранились от решения проблемы».

— Они не посещают пациентов, а дают консультации по телефону. Все боятся заразиться коронавирусом, — отметил терапевт.

Как пишет издание, в больнице Почаева нет специалистов по инфекционным заболеваниям: один уволился, у другого диагностировали коронавирус.

— Все люди убежали, а те, кто остался, работают на пределе своих сил из-за этой реформы, — считает Иван Венжинович.

Отмечается, что врачи опасаются послаблений карантинных мероприятий с 11 мая в стране.

— Вы можете видеть печальную картину нашей «готовности», и это происходит на четвертом месяце эпидемии, — рассказывает патологоанатом из Тернополя Олег Стецюк.

По его словам, страна не дает медикам «ни копейки на улучшение санитарных условий».

Как пишет издание, Олег Стецюк одет в желтый защитный костюм, который ему сшил друг, который шьет обувь. Он проводит вскрытие умерших от коронавируса на свежем воздухе, так как в больничном морге нет нормальной вентиляции и водоснабжения.