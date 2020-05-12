Парк развлечений «Диснейленд» в Шанхае возобновил свою работу после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Verge.

В парке действует множество новых мер по обеспечению здоровья и безопасности, наиболее значимой из которых является ограничение количества посетителей. Ежедневно «Диснейленд» будет принимать максимум 24 000 человек, что составляет около 30 процентов от обычной вместимости парка.

Отмечается, что все посетители обязаны соблюдать дистанцию при нахождении на территории парка и носить защитные маски. При входе в «Диснейленд» им измеряют температуру, а также через официальное диагностическое приложение Шанхая проверяют, не должны ли они находится на самоизоляции.

Кроме того, пока костюмированным актерам запретили общаться с посетителями – они могут лишь позировать для фото, находясь на расстоянии от человека. Также во избежание скопления толпы приостановлены парады, театральные представления и фейерверки.

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