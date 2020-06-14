Николаевскому фотографу Денису Сисину вчера вечером, 13 июня, во время съемок на Соборной площади удалось также запечатлеть грозу.

Результаты своей «фото-удачи» он опубликовал в Facebook.

— Вдруг откуда не возьмись, налетела гроза с ливнем в аккурат под выключение фонтанов. Удивительно то, что даже дождь и молния особо не распугали людей, и они находились у фонтана вплоть до отключения! Самый эпицентр грозы и ливня застал меня на площади. Я спрятался в машину и думал сделать пару кадров молний из машины, но плотная стена дождя не давала это сделать, — написал Денис Сисин.

Денис Сисин также написал, что буквально гнался за грозой, чтобы запечатлеть молнии.

— А когда гроза прошла, я двинулся за ней. К сожалению, первая локация оказалась не удачной, а вот вторая — самолет возле аэропорта оказалась более удачной. Даже кое-что получилось, — написал Денис Сисин.

Как сообщалось, вчерашний ливень сильный ливень, который прошел в Николаеве в ночь с 13 на 14 июня, затопил колодцы связи, в том числе и линию Службы газа «104».