Сегодня, 22 июня, в Николаеве горожане приняли участие в возложении цветов к Вечному огню возле мемориала Героям-ольшанцам.

Так николаевцы почтили память погибших во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Минутой молчания присутствующие почтили память погибших украинцев.

Среди горожан были мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко, глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За життя» Артем Ильюк, а также депутаты городского и областного советов.

Как известно, в советской историографии 22 июня 1941 года принято считать началом Великой Отечественной войны. В остальном мире датой начала Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года, когда Германия с согласия СССР вторглась в Польшу. Незадолго до этого между Германией и СССР был подписан пакт Молотова-Риббентропа и секретный протокол к нему о разделе Польши и сфер влияния в Восточной Европе.

Украина во Второй мировой войне понесла колоссальные потери – погибло около 5,5 миллионов мирного населения. Кроме того, 2 миллиона украинских солдат погибли на фронте.

Напомним, что в четверг, 29 августа, в Николаеве прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер