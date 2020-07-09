Украинские полярники, которые сейчас работают на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде, сыграли в футбол со сборной Франции, Норвегии и Бразилии.

Об этом в Facebook написала пользователь Мария Микитюк.

— Зимний футбольный турнир между командой станции и сборной Франции, Норвегии, Бразилии на берегах Антарктиды. Победила дружба 2:2, - написала она.

21 апреля, участники 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) после 6 дней пути на корабле прибыли на остров Галиндез поздно ночью (по киевскому времени).

Фоторепортаж

Фото: Евгений Прокопчук