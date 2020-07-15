Правительство Кыргызстана открывает временные больницы во всех семи регионах страны для размещения пациентов с COVID-19, которых с каждым днем всё больше.
Об этом идет речь в репортаже «Радио Свободы».
Ранее правительство Кыргызстана определило размер компенсаций медицинским работникам в случае их заражения или смерти от коронавирусной инфекции.
В случае заражения коронавирусом при исполнении служебных обязанностей медики получат компенсацию в 200 тысяч сомов (около $2500), размер выплат семье в случае смерти составит 1 миллион сомов (около $12500).
Правительство Кыргызстана открывает временные больницы во всех семи регионах страны для размещения пациентов с COVID-19, которых с каждым днем всё больше.
Об этом идет речь в репортаже «Радио Свободы».
Ранее правительство Кыргызстана определило размер компенсаций медицинским работникам в случае их заражения или смерти от коронавирусной инфекции.
В случае заражения коронавирусом при исполнении служебных обязанностей медики получат компенсацию в 200 тысяч сомов (около $2500), размер выплат семье в случае смерти составит 1 миллион сомов (около $12500).