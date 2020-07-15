Правительство Кыргызстана открывает временные больницы во всех семи регионах страны для размещения пациентов с COVID-19, которых с каждым днем всё больше.

Об этом идет речь в репортаже «Радио Свободы».

Временная больница на 570 койко-мест в Таласской области Кыргызстана, где первые случаи заражения COVID-19, по официальным данным, были зарегистрированы в июне.

По состоянию на 9 июля в Таласской области выявили более 80 случаев инфицирования, два человека скончались от коронавируса. Въезд в регион приостановили в конце июня.

Пациенты с COVID-19, размещенные во временной больнице в городе Джалал-Абаде.

В больницы в Джалал-Абаде, по сообщениям, госпитализируют более 150 новых пациентов с COVID-19 в сутки.

Рабочие готовят временную больницу в спортивном зале в Джалал-Абаде, 8 июля. Представители органов здравоохранения региона говорят, что им нужно еще 300 кислородных концентраторов. 23 из 372 концентраторов, которые сейчас есть в наличии, не работают.

В дневном стационаре в Баткенской области Кыргызстана готовится более тысячи коек для пациентов с COVID-19.

Временные учреждения будут использоваться для оказания медицинской помощи инфицированным в случае нехватки койко-мест. Если 435 больничных коек в Баткенской области окажутся заняты, для пациентов подготовят дополнительно около 1 790 временных коек.

Чиновники инспектируют временные больницы в Иссык-Кульской области.

В Иссык-Кульской области подготовлено более 1 300 дополнительных коек.

Средства индивидуальной защиты, собранные для медицинских работников.

Больница в городе Каракол Иссык-Кульской области, 9 июля.

В Нарынской области Кыргызстана открыли дневной стационар на 829 мест.

Спортзал бишкекской школы переоборудовали под временную больницу.

Ранее правительство Кыргызстана определило размер компенсаций медицинским работникам в случае их заражения или смерти от коронавирусной инфекции.

В случае заражения коронавирусом при исполнении служебных обязанностей медики получат компенсацию в 200 тысяч сомов (около $2500), размер выплат семье в случае смерти составит 1 миллион сомов (около $12500).