В среду, 15 июля, Сенкевич лично поздравил команду корабля Морской охраны «Николаев» и предложил принять участие в мероприятиях ко Дню города.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

— Горжусь людьми, которые всегда остаются верными своему государству и своему народу. Приглашаю экипаж корабля на празднование Дня города в Николаев. Мы планируем возродить давнюю традицию, когда «Николаев» принимал участие в мероприятиях по случаю дня рождения города-тезки. Желаю всем крепкого здоровья и сильного духа! Слава Украине! — обратился мэр города к экипажу.

Пресс-служба Морской охраны Государственной пограничной службы Украины также опубликовала поздравления, отметив важный вклад корабля «Николаев» в содействии охраны государственной границы.

— Ежегодно экипаж от шефов получает столь необходимую и приятную поддержку, вот и на этот раз — корабль усиленно современной компьютерной техникой, поможет более эффективно использовать современные технологии в службе. Лучших специалистов из числа экипажа командование отряда отметил грамотами и благодарностями. Особые отличия за содействие в охране государственной границы, активную гражданскую позицию и патриотизм получили и почетные гости-шефы. С восторгом и интересом мальчишек-романтиков уважаемые чиновники прошли экскурсией кораблем и вышли в море на малом катере морской охраны, чтобы хоть немного почувствовать на себе, какая она, служба морских пограничников. Кораблю-имениннику мирного моря и хорошей службы по надежной защите государственной границы Украины! — говорится в сообщении.