В Николаеве 21 сентября прошел второй выпуск политического ток-шоу «Битва за місто», участники которого анализировали итоги работы Николаевского городского совета нынешнего созыва.

Запись программы, производством которого занимается издание «НикВести», а также телеканалы «НИС-ТВ» и «МАРТ», как прошлый раз, проходила на территории комплекса «8* причал».

Гостями программы стали глава Николаевской облгосадминистрации 2010 - 2013 годов, представитель партии «Наш край» Николай Круглов, мэр Николаева и представитель партии «Пропозиція» Александр Сенкевич, а также депутаты городского совета Сергей Исаков и Татьяна Казакова из партии «Николаевцы», Сергей Кантор из «Нашего края» и Елена Киселева из «Европейской солидарности».

Главной темой программы стал анализ работы 5 лет работы городского совета и городского головы Николаева, проблем, с которыми столкнулась местная власть и перспектив Николаева.

До дня местных выборов, которые состоятся 25 октября, планируется проведение еще четырех выпусков программы, которые будут транслироваться на YouTube НикВести, а также в телевизионных эфирах «МАРТ» и «НИС-ТВ».

Партнерами проекта стали рекламное агенство «Медиа Информ Групп» и международная сеть бьюти-баров «G.Bar».

Фоторепортаж

Фото: Катерина Середа, Александра Брытвак и Вячеслав Тешнер