Третий выпуск политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести был посвящен борьбе новых лиц против опытных политиков на местных выборах.

Гостями выпуска стали представители партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская, Виталий Ким и Евгений Воловой, а также члены партии «Николаевцы» Александр Садыков, Александр Жолобецкий и Андрей Яковлев.

— Сегодня наши гости представлены двумя политическими векторами: с одной стороны люди, которые уже в политике давно и видят ее как свое профессиональное занятие, которому посвящают свою жизнь, с другой стороны те, кого сейчас любят называть «новые лица». Они условно говорят: «Да, мы неопытные, да мы не умеем, но мы быстро разберемся». И партия «Слуга народа» нам продемонстрировала этот тренд, когда нашу страну возглавил человек, который ранее никогда не занимался политикой. Второй его победой называют выборы в парламент, когда впервые в истории страны одной партии удалось сформировать монобольшинство.Как они воспользовались этой властью, какие результаты этого? Многие говорят, что местные выборы - это определенный вызов для новых лиц. Сработает ли тактика привлечения «новых лиц» или народ сделает ставку на... Не хочу говорить слово «старых», знакомых политиков, но проверенных, - сказал ведущий ток-шоу Олег Деренюга в начале программы.

Напомним, что до выборов, которые состоятся 25 октября, пройдут еще три выпуска программы, которые будут транслироваться на YouTube НикВести, а также в телевизионных эфирах «МАРТ» и «НИС-ТВ».

Партнерами проекта стали рекламное агенство «Медиа Информ Групп» и международная сеть бьюти-баров G.Bar и комплекс «8* ПРИЧАЛ».

Фоторепортаж

Фото: Катерина Середа, Александра Брытвак, Вячеслав Тешнер