В Киеве 1 января состоялось традиционное факельное шествие по случаю 112-й годовщины со дня рождения лидера и идеолога Организации украинских националистов Степана Бандеры.

В акции приняли участие около тысячи человек, передает Новое время.

Они прошли колонной от парка Тараса Шевченко до Майдана Незалежности.

Участники шествия зажгли факелы, держали в руках украинские флаги, революционные флаги ОУН и баннеры с надписями «Бандера придет — порядок наведет», «Наша религия — национализм! Наш пророк — Степан Бандера!».

Шествие прошло спокойно и без правонарушений, сообщает полиция. После акции люди остались на вече на Майдане.