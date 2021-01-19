В ночь на 17 января температура воздуха в Одессе резко опустилась ниже -15. Разница температур заставила морскую гладь в одесском заливе парить.

Об этом пишет «Вокруг Света».

Так как морозы продержатся, по прогнозам, всего несколько дней — до 20 января, то море вряд ли успеет замерзнуть. Тем не менее пирсы и камни покрыла ледяная глазурь.

Под Одессой Куяльницкий лиман частично покрылся льдом, а его сосед — Хаджибейский — парит, как и море.

Фоторепортаж

Фото: Александр Гиманов, Думская