Во вторник, 19 января, христиане восточного обряда празднуют один из главных христианских праздников Крещение Господне.

По традиции в этот день люди святят воду, которая считается целебной и излечивает телесные и духовные болезни, а также ныряют в прорубь.

Праздник установлен в честь Крещения Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. Согласно Евангелию, Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана. Несмотря на то, что Иисус, будучи безгрешен изначально, не имел в этом нужды, но по смирению своему принял Крещение водой, освятив при этом водное естество. Когда Спаситель вышел из воды, над ним раскрылись небеса и послышался голос Бога Отца, который назвал Иисуса своим сыном, после этого на него сошел Святой Дух в образе голубя.

Накануне праздника, 18 января, верующие соблюдают строгий пост.

Верующие также отмечают, что перед тем, как купаться в проруби и после этого нельзя пить алкоголь. Спиртные напитки не только противоречат религиозным обрядам, но и не помогают согреться.

В храмах на Крещение совершается праздничная Литургия, после которой происходит обряд освящения воды и массовые купания.

Сегодня николаевцы также, несмотря на всеукраинский карантин, присоединились к празднованию Крещения. Обряд крещения проводился на заранее подготовленных площадках на нескольких локациях в городе: Нижней Набережной, на пляже «Стрелка» в парке Победы, на лодочной станции «Локомотив», на берегу около Николаевского яхт-клуба, возле спортивной школы «Динамо» и около кафе «Ковбой».

Отметим, что на местах массовых купаний дежурят скорая помощь и спасатели.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер