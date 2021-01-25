В Киеве 25 января почтили память первых погибших участников Революции достоинства — Героев Небесной сотни: Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадеру, погибших в январе 2014 года.

Около сотни человек, среди которых были семьи погибших и участники событий Революции достоинства, традиционно прошли маршем памяти от Лядских ворот по Крещатику в сторону Европейской площади, на улицу Михаила Грушевского, к стадиону «Динамо» имени Валерия Лобановского и Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого, передает «Радио Свобода».

Участники шествия зажгли лампадки и возложили цветы к мемориальным табличкам участников Майдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры на улице Грушевского. Затем состоялось богослужение по первым погибшим возле памятного знака в честь Сергея Нигояна на Европейской площади.

В предыдущие годы шествие памяти происходило 22 января — в день, когда погибли первые Герои Небесной сотни. В этом году из-за пандемии COVID-19 и локдауна в Украине дату чествования перенесли на 25 января.