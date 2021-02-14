В день китайского Нового года и перед Днем влюбленных Киеве на Спивочем поле открылся фестиваль китайских фонарей. Фестиваль уже третий раз проходит в Украине в формате больших светящихся инсталляционных зон.

Организаторы предупреждают посетителей, что не стоит путать их с фонариками, которые горят в небе, пишет Vgorode.

Всего таких зон более 30 и потратили на них около 3 километров шелка и огромное количество энергосберегающих лампочек. Всего представлено более 30 инсталляций.

Также для посетителей подготовили занимательную шоу-программу: аниматоров, ведущего, лэд-выступление и фестиваль огня, который, по словам организаторов, максимально передает культуру самого Китая.

Также на фестивале работают фудкорты и магазинчики, где продаются игрушки и сувенирная продукция для детей. Взрослые же могут попробовать горячий глинтвейн и наливки различных вкусов.

«Хэдлайнером» фестиваля выступает огромный китайский лев, которого с непривычки можно спутать с драконом. На локации также есть сычуаньская опера, дворец получеловека-полусвиньи Чжу Бацзе (из "Путешествия на Запад"), туннель, зона сердец для влюбленных и многое другое.

Одни инсталляции оформлены в виде забавных панд, другие - как сказочный лес.

Организаторы сообщают, что с каждым годом фестиваль набирает все большие обороты.

С 2021 года будет запущенно уже украинское производство инсталляций. Это позволит значительно расширить тематику и обратиться к другим культурным мотивам. К примеру, создавать инсталляции на темы сказок и фантастики.

Фоторепортаж

Фото: Иван Сотников