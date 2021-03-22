Сегодня, 22 марта, на Майдане Незалежности в Киеве протестовали предприниматели против карантина для бизнеса, а также за упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На акции присутствовало около 300 человек.
Протестующие переместились с Майдана и пошли к КГГА, чтобы выразить недовольство к мэру Виталию Кличко.
Далее протестующие пришли к Офису Президента, где выразили «недовольство в части уничтожения микропредпринимательства», а под Кабмином они провели митинг в формате «свободного микрофона».
— Под Кабинетом Министров мы будем требовать от правительства принять меры. Кабинет Министров может срочно разработать и внести законопроект, которые решат судьбу упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Эти законопроекты могут внести изменения и в закон о рыночный надзор, освободив нас от повинности иметь первичную документацию, которой априори нет у микропредпринимателей, — отметили организаторы.
Сегодня, 22 марта, на Майдане Незалежности в Киеве протестовали предприниматели против карантина для бизнеса, а также за упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На акции присутствовало около 300 человек.
Протестующие переместились с Майдана и пошли к КГГА, чтобы выразить недовольство к мэру Виталию Кличко.
Далее протестующие пришли к Офису Президента, где выразили «недовольство в части уничтожения микропредпринимательства», а под Кабмином они провели митинг в формате «свободного микрофона».
— Под Кабинетом Министров мы будем требовать от правительства принять меры. Кабинет Министров может срочно разработать и внести законопроект, которые решат судьбу упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Эти законопроекты могут внести изменения и в закон о рыночный надзор, освободив нас от повинности иметь первичную документацию, которой априори нет у микропредпринимателей, — отметили организаторы.