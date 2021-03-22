Сегодня, 22 марта, на Майдане Незалежности в Киеве протестовали предприниматели против карантина для бизнеса, а также за упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На акции присутствовало около 300 человек.

Протестующие переместились с Майдана и пошли к КГГА, чтобы выразить недовольство к мэру Виталию Кличко.

Далее протестующие пришли к Офису Президента, где выразили «недовольство в части уничтожения микропредпринимательства», а под Кабмином они провели митинг в формате «свободного микрофона».