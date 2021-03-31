В Луганской области не хватает квалифицированных медиков, чтобы работать с больными коронавирусной инфекцией, большую часть рисков на себя берут фельдшеры и медсестры.

Репортаж о тяжелой ситуации из Луганской области подготовила «Заборона».

Одним из населенных пунктов, куда заехал фотокорреспондент, стал Северодонецк.

— Проблемы недореформированной медицинской системы и нехватки персонала в больницах Луганской области стоят очень остро. На станции скорой помощи в Северодонецке осталось очень мало врачей. Основная часть работы падает на плечи фельдшеров, — отмечается в репортаже.

Опытные врачи говорят, что для них страшнее оказаться в красной зоне, чем попасть под обстрел, со звуком разрыва снарядов они свыклись, со смертями пожилых людей от тяжелой болезни — нет.

— При обстреле шанс есть, при короне шансов нет», — говорит врач Виктория Коряк.

В комментариях «Забороне» заведующий инфекционным отделением горбольницы Северодонецка Борис Шишин признается, что оно до отказа заполнено ковидными больными. Пациентов с другими патологиями приходится распределять в другие палаты и корпусы больницы.

— В больнице 640 коек. И мы можем их все использовать под ковидных больных, но работать там будет некому. Врачей-инфекционистов всего трое. На 600 человек невозможно втроем работать, — объясняет он.

Фоторепортаж

Фото: Евгений Малолетка / Заборона