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Николаевцы сегодня ночью пришли к церквям города, чтобы послушать богослужение в храмах и освятить паски.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Горожане были в защитных масках. Обошлось без столпотворений - многие предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.
В связи с обострением эпидемии COVID-19 в Николаевской ОГА попросили представителей православных и греко-католических церквей исключить физическое участие людей в Пасхальных богослужениях.
Как и в прошлые годы Игорь Дятлов привез благодатный огонь из Иерусалима.
Фоторепортаж : Вячеслав Тешнер
Напомним, что в прошлом году на Пасху также вводили ограничения. При этом многие николаевцы игнорировали карантин.
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Николаевцы сегодня ночью пришли к церквям города, чтобы послушать богослужение в храмах и освятить паски.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Горожане были в защитных масках. Обошлось без столпотворений - многие предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.
В связи с обострением эпидемии COVID-19 в Николаевской ОГА попросили представителей православных и греко-католических церквей исключить физическое участие людей в Пасхальных богослужениях.
Как и в прошлые годы Игорь Дятлов привез благодатный огонь из Иерусалима.
Фоторепортаж : Вячеслав Тешнер
Напомним, что в прошлом году на Пасху также вводили ограничения. При этом многие николаевцы игнорировали карантин.