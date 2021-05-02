Николаевцы сегодня ночью пришли к церквям города, чтобы послушать богослужение в храмах и освятить паски.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Горожане были в защитных масках. Обошлось без столпотворений - многие предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.

В связи с обострением эпидемии COVID-19 в Николаевской ОГА попросили представителей православных и греко-католических церквей исключить физическое участие людей в Пасхальных богослужениях.

Как и в прошлые годы Игорь Дятлов привез благодатный огонь из Иерусалима.

Фоторепортаж : Вячеслав Тешнер

Напомним, что в прошлом году на Пасху также вводили ограничения. При этом многие николаевцы игнорировали карантин.