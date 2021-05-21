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На днях больше 250 военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 1 и 501 отдельных батальонов преодолевали психологическую полосу препятствий морского пехотинца. Личный состав сдал тест за право называться морским пехотинцем и носить берет морского пехотинца.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
— К испытанию допускались только военнослужащие, прослужившие в подразделениях морской пехоты не менее полугода. Перед прохождением психологической полосы препятствий каждый кандидат должен составить зачеты по физической подготовке, тактике применение подразделений морской пехоты, а также знаний положений Кодекса морского пехотинца, — сказано в сообщении.
Отмечается, что во время прохождения психологической полосы препятствий кандидаты проявили физическую, психическую и психологическую устойчивость, силу воли, а также сплоченность и слаженность всей команды.
— Наравне с другими военнослужащими преодолевали полосу препятствий и воины, получившие ранения в боевых действиях на Востоке Украины. Кирилл Потрас — пример морского пехотинца, который на протезе одолел психологическую полосу препятствий, чтобы получить право надеть берет морской пехоты. Чтобы быть как собратья, чтобы показать своим примером, что возможно все. Кирилл смог! Наравне с другими. Без жалости к себе! — рассказали в бригаде.
На днях больше 250 военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 1 и 501 отдельных батальонов преодолевали психологическую полосу препятствий морского пехотинца. Личный состав сдал тест за право называться морским пехотинцем и носить берет морского пехотинца.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
— К испытанию допускались только военнослужащие, прослужившие в подразделениях морской пехоты не менее полугода. Перед прохождением психологической полосы препятствий каждый кандидат должен составить зачеты по физической подготовке, тактике применение подразделений морской пехоты, а также знаний положений Кодекса морского пехотинца, — сказано в сообщении.
Отмечается, что во время прохождения психологической полосы препятствий кандидаты проявили физическую, психическую и психологическую устойчивость, силу воли, а также сплоченность и слаженность всей команды.
— Наравне с другими военнослужащими преодолевали полосу препятствий и воины, получившие ранения в боевых действиях на Востоке Украины. Кирилл Потрас — пример морского пехотинца, который на протезе одолел психологическую полосу препятствий, чтобы получить право надеть берет морской пехоты. Чтобы быть как собратья, чтобы показать своим примером, что возможно все. Кирилл смог! Наравне с другими. Без жалости к себе! — рассказали в бригаде.