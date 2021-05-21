На днях больше 250 военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 1 и 501 отдельных батальонов преодолевали психологическую полосу препятствий морского пехотинца. Личный состав сдал тест за право называться морским пехотинцем и носить берет морского пехотинца.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

— К испытанию допускались только военнослужащие, прослужившие в подразделениях морской пехоты не менее полугода. Перед прохождением психологической полосы препятствий каждый кандидат должен составить зачеты по физической подготовке, тактике применение подразделений морской пехоты, а также знаний положений Кодекса морского пехотинца, — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время прохождения психологической полосы препятствий кандидаты проявили физическую, психическую и психологическую устойчивость, силу воли, а также сплоченность и слаженность всей команды.